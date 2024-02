Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Inter: Simic e Camarda titolari

Dopo gli scivoloni contro Sassuolo e Genoa, la formazione di Ignazio Abate vuole tornare a macinare punti importanti in campionato per alimentare il sogno scudetto. Alla fine dei conti il secondo posto, attualmente occupato dall'Atalanta, dista solo un punto, ma questo pomeriggio al Vismara il Milan Primavera ospiterà l'Inter capolista di Cristian Chivu, che punta a vincere il primo derby della stagione per allungare ancora di più in classifica sulle inseguitrici.

MILAN PRIMAVERA: LA FORMAZIONE UFFICIALE PER IL DEBY

MILAN (4-2-3-1): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 5 Simic, 6 Nsiala, 3 Bartesaghi; 8 Stalmach, 22 Ehuwa; 17 Scotti, 28 Sala, 11 Sia; 9 Camarda. All. Abate

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. All. Chivu