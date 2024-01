Primavera, le scelte ufficiali di Abate per Milan-Torino

Di seguito le scelte ufficiali di mister Abate per Milan-Torino valida per il campionato Primavera 1. I rossoneri cercano i tre punti per continuare il testa a testa in vetta con l'Inter.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Pellegrino, Nsiala; Stalmach, Victor; Cuenca, Sia, Bonomi; Camarda. A disp.: Bartoccioni, Colzani; Cappelletti, Paloschi, Tezzele; Malaspina, Perina, Sala; Liberali, Scotti, Simmelhack. All. Ignazio Abate.