Primavera, Malaspina dopo il Genoa: "Abbiamo mandato un segnale al campionato"

Il Milan Primavera torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive. I giovani rossoneri, al Puma House of Football, hanno ribaltato nel quarto d'ora finale il risultato contro il Genoa grazie al gol da bomber di Camarda e al colpo di testa a tempo scaduto di Hugo Cuenca. Così il centrocampista Mattia Malaspina ha parlato al termine della gara, ai microfoni di Milan TV.

Sul gruppo: "Siamo un gruppo unito, tutti insieme. Lavoriamo per un obiettivo comune. Anche in una partita sporca volevamo mandare un segnale: cercare di essere compatti anche quando non c'è bisogno di giocare bene e portare a casa i tre punti. Volevamo mandare un segnale al campionato e ci siamo riusciti"

Sul suo ruolo: "Io do tutto per i miei compagni, sono un ragazzo che cerca di dare tutto per la squadra, che lavora. Quando c'è bisogno io ci sono sempre, quando i miei compagni hanno bisogno di me sono sempre pronto a dargli una mano"