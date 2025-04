Primavera. Milan-Monza, le ufficiali: Liberali in panchina, Ibra ancora out

vedi letture

Alle ore 18 il Milan Primavera torna in campo dopo la sconfitta a metà della scorsa settimana contro il Cagliari nella finale di Coppa Italia. I rossoneri ospitano al Puma House of Football i vicini di casa del Monza, in occasione del 33° turno di campionato di Primavera 1. Una grande occasione per il Diavolo, dopo due sconfitte consecutive in campionato, di ritrovare il sesto posto in classifica, l'ultimo valevole per i playoff. DI seguito si riportano la formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Ossola, Scotti, Perrucci. A disp.: Colzani, Mancioppi, Liberali, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lontani, Perera, Colombo, Vladimirov, Asanji. All. Guidi

MONZA (3-4-3): Mazza; Azarovs, Postiglione, Domanico; Lupinetti, Berretta, Colombo, X, Capolupo; Martins, Zanaboni, Nene. A disp.: Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Longhi, Gaye, Crasta, Ballabio, De Bonis, Miani, Scaramelli. All. Brevi