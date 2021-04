Primavera, Obaretin a MTV: "Mi trovo molto bene col mister, vogliamo arrivare più in alto possibile"

Nosa Obaretin, difensore del Milan Primavera classe 2003, è stato intervistato da Milan TV. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Sulla sua stagione: "Il campionato Primavera è molto difficile, essendo al primo anno sinceramente non mi aspettavo di trovare così tanto spazio. Ringrazio il Mister per la fiducia che mi ha dato e continuo a lavorare tutti i giorni per essere al top ogni sabato. Il nostro obiettivo è ovviamente centrare i play off e arrivare più in alto possibile, e soprattutto cerchiamo una crescita personale e di gruppo".

Sul suo ruolo: "Durante l’anno ho fatto più ruoli, il centrale in una difesa a quattro e il terzo in una difesa a tre, mi piace tantissimo fare il terzino ma penso che mi si addice di più il ruolo di difensore centrale. Non è facile per le linee a tre essendo il primo anno buttati lì, tra virgolette. Ovviamente c’è grande fiducia da parte del mister e dello staff e noi ci alleniamo ogni giorno per essere sempre disponibili".

Sull'allenatore: "Col mister mi trovo molto bene, mi ha dato fiducia e cerco ogni giorno di ricambiargliela. Mi ha dato molti consigli tecnico-tattici".

Su cosa migliorare: "Un aspetto in cui penso di poter migliorare è l’attenzione costante durante i novanta minuti".

Sugli obiettivi: "Siamo alla fine della stagione e ogni partita conta, dobbiamo vivere ogni match come una finale, dobbiamo fare più punti possibili per arrivare più in alto possibile":