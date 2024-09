Primavera, Paloschi a MTV: "La vittoria nel derby ci dà grande fiducia. Guidi ci ha dato idee nuove di calcio"

Dorian Paloschi, difensore della Primavera rossonera, ha parlato così ai microfoni di Milan TV:

Sul successo nel derby: "Vincere un derby è sempre un obiettivo importante. Non lo vincevamo da tempo, quindi è una vittoria che ci dà grande fiducia. Abbiamo vinto soffrendo nei momenti giusti e dominando quando serviva. Abbiamo raggiunto un livello alto, ci siamo anche noi per lottare per i primi posti".

Sulla squadra: "Fin dal primo giorno ci siamo accorti tutti del livello alto che abbiamo raggiunto, poi lavorando giorno dopo giorni siamo riusciti ad alzare questo livello e questo ci ha permesso di iniziare così bene la stagione. Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni".

Su mister Guidi: "Cambiare allenatore è un cambiamento importante, ma abbiamo trovato una persona disponibile e aperta al confronto. Ci ha dato delle idee nuove di calcio. Siamo un gruppo compatto che segue la stessa idea e che esprime un bel gioco".

Sul Milan Futuro: "E' uno stimolo per noi. Riduce il gap tra Primavera e prima squadra, è uno step intermedio per iniziare a giocare con i grandi e avvicinarci un po' di più al sogno di tutti che è la prima squadra".