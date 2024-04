Primavera, Raveyre: "Daremo tutto quello che abbiamo per battere l'Olympiacos e vincere il trofeo"

vedi letture

Domani non è solo il giorno del derby di Milano, ma anche della finale di Youth League: la Primavera del Milan affronterà l'Olympiacos alle 18 al Colovray Sports Centre di Nyon. Sia la Grecia che l'Italia non hanno mai avuto una squadra in finale di questa competizione. I greci hanno sconfitto in finale il Nantes ai rigori, mentre i rossoneri hanno eliminato il Porto, sempre ai rigori.

Il portiere rossonero Noah Raveyre ha spiegato al sito ufficiale dell'UEFA: "Saranno 90 minuti di partita molto dura contro una squadra forte che ha vinto ai calci di rigore contro il Nantes, quindi sarà una partita molto dura e dovremo essere presenti, insieme e uniti come contro il Porto. Per dirla semplicemente, daremo tutto quello che abbiamo, lotteremo più forte che possiamo per batterli e vincere il trofeo".