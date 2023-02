Primavera, ritorno alla vittoria per i ragazzi di Abate: "Se lo meritavano"

MilanNews.it

Ignazio Abate si è espresso così dopo la vittoria della primavera contro il Cesena per 3-0, arrivata in Romagna nel primo pomeriggio di domenica. Queste le parole riportate dal sito ufficiale rossonero: "È stata una partita difficile, tante squadre hanno faticato su questo campo ma abbiamo rischiato solo su un episodio. Nel primo tempo eravamo troppo contratti, poi abbiamo disputato un'ottima ripresa. Sono contento per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, che deve portarci entusiasmo e consapevolezza. D'ora in avanti servirà lo spirito visto nella seconda frazione".