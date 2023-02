Dopo la sconfitta casalinga di lunedì contro la Juventus, sabato la Primavera del Milan tornerà in campo per la 17^ giornata di campionato: la squadra rossonera di Ignazio Abate sarà impegnata sul campo del Sassuolo. Il match si giocherà allo Stadio Ricci di Sassuolo e il calcio d'inizio è in programma alle 15.