Sabato mattina la Primavera del Milan, seconda in classifica alle spalle del Verona, tornerà in campo per la quarta giornata di campionato: i rossoneri di mister Giunti, che hanno raccolto due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare, affronteranno in trasferta il Cittadella. Il calcio d'inizio del match è in programma alle 11.