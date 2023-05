MilanNews.it

Si è conclusa oggi la stagione del Milan Primavera di Ignazio Abate, che con lo 0-0 maturato contro il Sassuolo chiude il campionato a 45 punti: è record da quando esiste il campionato a girone unico. Record in Italia ma anche in Europa, dove in Youth League i rossoneri hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia le Final Four.