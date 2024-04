Primavera, Simic: "Oggi vittoria importante, adesso testa alla Youth League"

Il Milan Primavera vince in rimonta per 3-2 contro l'Empoli tornando così alla vittoria in campionato. La formazione allenata da Ignazio Abate ha superato il numero di punti fatti l'anno scorso e si trova in piena zona Play Off. Jan-Carlo Simic, anche oggi titolare, festeggia per li tre punti ma ha la testa già alla difficile sfida di Youth League di venerdì contro il Porto. "Vittoria importante. Adesso la testa va alla Youth League".