Primavera, Stalmach a MTV: "Un onore fare il capitano, vogliamo vincere la Youth League. L'obiettivo di tutti noi è arrivare a giocare a San Siro"

Dariusz Stalmach, centrocampista e capitano della Primavera rossonera, ha rilasciato queste parole a Milan TV dopo lo 0-0 in Yourh League contro il Liverpool: "Per me è un onore fare il capitano. Questa squadra ha qualcosa di speciale, siamo forti. Il mister è bravo, ci aiuta a migliorare in tutto. Non possiamo sbagliare, l'obiettivo di tutti noi è arrivare a giocare a San Siro".

Sulla Youth League: "Vogliamo vincere tutte le partite. Peccato per il pareggio, abbiamo dominato 90'. Siamo un po' di ragazzi che abbiamo giocatore le finali di Youth League negli ultimi due anni. Questo è il terzo anno, sarà l'ultimo per noi e quindi la terza volta deve essere quella buona. Speriamo di vincere la Youth League".