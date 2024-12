Primavera, stasera alle 18.45 la sfida contro la Roma: gara importante per la classifica. Out capitan Stalmach

Stasera alle 18.45, la Primavera del Milan sarà impegnata al Puma - House of Football contro la Roma, nell'ultima sfida della 13^ giornata di campionato. Sarà una gara molto importante per i grandi ex della partita, vale a dire il responsabile del settore giovanile del Diavolo Vincenzo Vergine e il tecnico Federico Guidi, ma soprattutto per la classifica visto che tra le due squadre c'è un solo punto di distanza (22 i rossoneri, 21 i giallorossi). In caso di successo la formazione milanista salirebbe al terzo posto in classifica insieme al Torino, a -3 dal Sassuolo capolista.

Dal Milan Futuro non dovrebbero scendere giocatori, mentre non ci sarà il capitano Stalmach che ieri ha giocato proprio con la squadra di Daniele Bonera. Su Milannews.it ci sarà come al solito il live testuale della partita per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida tra le formazioni Primavera di Milan e Roma.