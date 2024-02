Primavera, steccano le romane e il Torino: il Milan torna secondo

Nella mattinata di ieri il Milan Primavera di Ignazio Abate è tornato alla vittoria dopo quattro gare consecutive in cui non arrivavano i tre punti: una prestazione convincente in casa del Cagliari, battuto per 3-1 grazie ai gol di Nsiala, Sia e Camarda. Una vittoria che proietta i rossoneri nuovamente al secondo posto, dietro solamente all'Inter che guida con sei lunghezze di vantaggio. A contribuire a questo balzo in classifica - i rossoneri erano quinti prima di questo weekend - le sconfitte delle tre dirette concorrenti: Roma, Lazio e Torino.

Di seguito si riporta la classifica aggiornata, dopo 20 partite giocate in questa regular season:

Inter 41

Milan 35

Torino 34

Roma 34

Lazio 34

Sassuolo 33

Atalanta 31

Juventus 28

Cagliari 28

Genoa 27

Hellas Verona 27

Empoli 25

Fiorentina 22

Sampdoria 22

Monza 21

Lecce 20

Bologna 18

Frosinone 10