Primavera, tre giornate di squalifica per Bellanova

In seguito all'espulsione rimediata al 43' del primo tempo di Milan-Cagliari, match valido per l'undicesima giornata del campionato Primavera, Raoul Bellanova è stato squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo "per avere, al 43' del primo tempo, con il pallone a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria".