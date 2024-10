Primavera, Victor: "Felice del ritorno in campo e del gol alla Fiorentina. Guidi? Mi piace come allenatore"

Victor Eletu, centrocampista della Primavera rossonera, è tornato in campo dopo un lungo infortunio e nell'ultimo match contro la Fiorentina è tornato anche al gol. Ecco le sue parole a Milan TV: "Sono stati mesi difficili per me perché non sono mai stato così tanto fermo. Era difficile gestire la situazione, però ci sono riuscito anche grazie alla mia ragazza che mi ha aiutato a superare questi mesi difficili. Il gol? Sono molto contento, sapevo che avrei segnato, me l'ha chiesto lei. Stavo bene fisicamente e quindi sapevo che avrei fatto gol".

Su mister Guidi: "Lo conosco da due anni da avversario come allenatore della Roma. Giocre contro di lui era un incubo perché fa giocare molto bene le sue squadre. Sono contento di lavorare con lui adesso, mi piace come allenatore, sa tirare fuori il meglio dei giocatore"

Sul gruppo di quest'anno: "Abbiamo tanti 2008 e 2007 quest'anno. Negli ultimi anni abbiamo giocato con giocatori più esperti. Questo è un anno diverso perchè ci sono giocatori con meno esperienza. Tocca a me e ad altri dare una mano ai giovani".

Sulla Primavera "Sono tre anni che gioco in questa categoria, ho un po' esperienza e posso passare valori importanti ai più giovani. Siamo molto concentrati, ora è il momento di vincere, vogliamo arrivare tra i primi in campionato quest'anno".