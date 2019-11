Ranking Primavera 1, Cagliari sogna. Primavera 2: Milan-Brescianini top

Torna l’appuntamento settimanale con i ranking firmati La Giovane Italia, che oggi vi tengono compagnia con l'aggiornamento dedicato ai campionati Primavera 1 e 2, dopo il turno di sosta che ha fatto seguito all'ottava giornata della stagione. Due graduatorie, quelle legate alla massima categoria giovanile, che prendono in considerazione tutti i ragazzi in rampa di lancio verso il calcio professionistico, che si stanno costruendo un futuro da grandi con le loro ultime esperienze nel vivaio. Per consultare le classifiche complete, insieme a quelle di tutti i 16 ranking LGI, è possibile accedere nell’apposita sezione presente sul sito internet de La Giovane Italia, consultabile attraverso il link che troverete al termine del pezzo.

Gagliano fa volare il Cagliari - Nella massima serie, l'ottava giornata ha regalato l'ennesima conferma per un Cagliari formato big, con la Primavera di mister Canzi che si è messa in testa la pazza idea di emulare il volo ad alta quota della prima squadra di Maran. Il 4-1 rifilato a domicilio al Pescara ha infatti lanciato i sardi al comando della classifica, ancora una volta nel segno di Luca Gagliano. L'attaccante classe 2000 è sempre più bomber principe del giovane Casteddu, che grazie alle sue sei reti guarda tutti dall'alto in basso, a braccetto con l'Atalanta (per la prima volta non vittoriosa, fermata sul pari dalla Roma). Per Gagliano il primato è doppio, perché oltre a spingere in vetta la sua squadra si è preso anche la testa del Ranking LGI. Ma gli inseguitori incombono minacciosi alle sue spalle, per una classifica tutta da seguire e in costante evoluzione.

Milan forza cinque - Nella serie cadetta del Primavera 2, invece, a tenere banco un po' in tutte le graduatorie troviamo un Milan in prepotente ascesa. I rossoneri si sono presi di forza lo scontro diretto contro l'Hellas Verona, annichilito con una cinquina che ha visto nuovamente protagonista Marco Brescianini. Il centrocampista rossonero ha firmato il suo sesto gol in campionato, che gli ha permesso di consolidare ulteriormente la vetta del Ranking LGI di categoria. La testa del Girone A, occupata proprio dal Verona, dista invece soltanto una lunghezza, in quella che è a tutti gli effetti una fuga a due vista la distanza considerevole delle più immediati inseguitrici dalla coppa al vertice. Nel Girone B, invece, al netto del tentativo di allungo dell'Ascoli, il protagonista a sorpresa è il Trapani, che si arrampica sul podio grazie agli ottimi numeri di Riccardo Cataldi. Il centrocampista classe 2001, scuola Roma e reduce da una buona annata al Venezia, è arrivato a titolo definitivo in estate e sta trascinando i granata a suon di gol (già 4 quelli realizzati), con un rendimento che lo ha spinto anche ai piani alti della classifica di rendimento curata da La Giovane Italia.