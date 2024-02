Raveyre a Milan TV: "Abbiamo dimostrato che siamo il Milan. Contento di potermi allenare con Maignan"

Grande giornata per il Milan Primavera che, nella giornata di oggi, ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Youth League per il secondo anno consecutivo, dopo un'intensa partita con i portoghesi del Braga che si è giocata al Puma House of Football. Grande vittoria per la squadra di Abate che dopo aver subito il 2-2 nei secondi finali, ha avuto la forza mentale di vincerla ai rigori. Tra i grandi protagonisti anche il portiere francese Noah Raveyre che sta diventando sempre più una certezza per la squadra giovanile rossonera. Le sue parole a Milan TV.

Sul passaggio del turno: "Sono contento per la squadra perché abbiamo un gruppo fantastico. Sono molto contento di stare qui con i miei compagni. La squadra merita la qualificazione perché abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo messo il cuore per dimostrare che siamo il Milan e siamo forti. Sono contento per il lavoro di tutti, io solo senza di loro non sono niente”.

Sulla sua esperienza al Milan: “È il primo anno che sono qua, volevo subito imparare l’italiano perché è importante. Mi piace questo paese, la lingua e la squadra. Volevo dimostrare a tutti che sono venuto qua per essere un grande portiere e sono molto contento”.

Su Maignan: “Mike è un portiere fantastico, sono contento di potermi allenare con lui. Mi piace tanto com’è in porta, anche lui è francese…”.