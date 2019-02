Roma, De Rossi: "Col Milan dobbiamo giocare come contro il Sassuolo"

In vista della gara di campionato contro il Milan, il tecnico della Roma Primavera, mister Alberto De Rossi, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso: "La vittoria col Sassuolo non è stata per niente facile. I ragazzi sono stati attenti, bravi. Mi è piaciuta molto la nostra caparbietà, la fermezza, la concretezza, la capacità di credere nei propri mezzi, quando nel secondo tempo il Sassuolo ha spinto a tutta birra per recuperare. La squadra non si è disunita, è rimasta in campo: questo va sottolineato - ha aggiunto a Roma TV - e dovremo mettere in campo le stesse cose domani contro una squadra completamente cambiata, sia sotto il profilo tecnico, perché hanno comprato qualche giocatore, sia moralmente, perché stanno vivendo un campionato alla loro portata. Quello che hanno fatto fino adesso non credo sia la verità".