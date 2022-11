Settore Giovanile, il programma del weekend: attesi tre derby

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La Primavera va in pausa per la lunga sosta Mondiale ma per le altre formazioni del Settore Giovanile rossonero si profila un weekend ricco di appuntamenti. Occhi puntati sul PUMA House of Football dove andrà in scena un triplo Derby: si comincia sabato con l'U16 di Mister Baldo che contro i nerazzurri cercherà di allungare la propria striscia d'imbattibilità, e si prosegue con la Primavera Femminile, capolista a pari merito con la Roma ma con una sola lunghezza di vantaggio sull'Inter terza in classifica; domenica è il turno dell'U15 che contro i rivali cittadini si giocherà la vetta del Girone B, con le due squadre momentaneamente appaiate al comando con 18 punti a testa.

Tante le altre sfide interessanti a calendario: U17 e U15 Femminile affrontano entrambe la prima gara del girone di ritorno mentre l'U17 a Como insegue la quarta vittoria consecutiva in campionato.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 19 NOVEMBRE

UNDER 13: 8ª giornata, Milan-Sangiuliano City, ore 14.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 7ª giornata, Milan-Inter, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale Fortunati, Pavia

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Milan-Cremonese, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Victoria MMVIII, ore 16.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Inter, ore 17.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 7ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 17.30 - Centro Schuster, Milano

UNDER 12: 7ª giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 18.30 - Centro Schiaffino, Paderno Dugnano

DOMENICA 20 NOVEMBRE

UNDER 14: 8ª giornata, Pro Sesto-Milan, ore 9.30 - Campo Breda, Sesto San Giovanni

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 10.00 - CS Pozzo, Milano

UNDER 15: 7ª giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 17: 10ª giornata, Como-Milan, ore 14.30 - CS SNEF Lambrone, Erba