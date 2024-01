Settore Giovanile, l'U15 torna in vetta e supera l'Atalanta

Ci eravamo lasciati con la reazione immediata che aveva fatto seguito al ko con l'Atalanta, costato l'abbandono del primo posto in classifica, e ci ritroviamo ad inizio 2024 con il sorpasso in vetta proprio ai danni dei bergamaschi. Dal 2-0 al Brescia della 9ª giornata al 2-1 sul Venezia che ha inaugurato nel modo migliore la seconda metà di campionato, l'Under 15 è tornata sul gradino più alto del podio.

In mezzo alle due sfide, i classe 2009 e 2010 rossoneri avevano incassato un'altra sconfitta esterna, stavolta sul campo dell'Hellas Verona, riprendendo in seguito la loro marcia da applausi verso la vetta. Superato il Cagliari (2-1) al PUMA House of Football, la formazione di Mister Bertuzzo ha chiuso un entusiasmante 2023 espugnando il campo del Cittadella (0-1), per aprire poi il 2024 con la vittoria nel Derby sull'Inter. Angelicchio e Avogadro i marcatori, entrambi a segno nella ripresa per il 2-1 in rimonta sui nerazzurri. Un successo prestigioso ma anche una notevole carica di autostima.

Da un sorpasso all'altro, quindi. Dal terzo posto della 12ª giornata al primo posto raggiunto al termine della 14ª, grazie anche al contemporaneo successo dell'Inter sull'Atalanta. Le tre squadre sono raccolte in due punti, il cammino è ancora lungo e per nulla scontato. Tutte le componenti stanno funzionando alla grande, ma in questo giovane Milan sta convincendo in particolare il reparto difensivo, il migliore dell'intero raggruppamento con sole 13 reti incassate. Anche i gol non stanno mancando, ben 35 quelli all'attivo.

Step dopo step. Il proposito per l'immediato futuro è di scendere in campo - contro ogni avversario - con la stessa voglia e lo stesso spirito di sempre, per provare a mantenere il primato il più a lungo possibile ma soprattutto crescere di partita in partita. Un passo alla volta, si parte dalla trasferta di Como in programma nel weekend del 28 gennaio. Bravi ragazzi, avanti così!