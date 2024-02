Settore giovanile rossonero, i risultati del weekend: torna a vincere la Primavera

Un altro fine settimana - il primo del mese di febbraio - in archivio per il Settore Giovanile rossonero, impegnato con diverse squadre in giro per la Lombardia e per l'Italia. Positivo il ritorno al successo della Primavera di Mister Abate, grazie al 3-1 esterno sul Cagliari, così come l'equilibrato pareggio (2-2) della femminile contro la Roma, al PUMA House of Football. Il doppio impegno contro il Südtirol sorride solo all'U16, che stravince 5-0 e si conferma al vertice della classifica. Ko per 3-2 invece l'U15, sempre contro gli altoatesini. Pareggio esterno a Roma per l'U18, 0-0 contro la Lazio. Ecco il dettaglio di tutti i risultati del sabato e della domenica appena passati.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan 1-3 (15' Nsiala, 20' Sia, 9'st Camarda)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Roma 2-2 (4' Stokić, 18' Longobardi)

UNDER 18: 1ª giornata di ritorno, Lazio-Milan 0-0

UNDER 17: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 1-2 (22' Comotto)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-Südtirol 5-0 (5' Valenta; 7', 16' e 38'st La Mantia; 20'st Plazzotta)

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-Südtirol 2-3 (14'st Di Marco, 35'st Martini)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata, Buccinasco-Milan 2-2 (Cappello x2)

UNDER 14: 1ª giornata di ritorno, Milan-Inter 1-2 (39'st Ferrario)

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno, Pergolettese-Milan 0-2 (Conti, Cenedese)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Cinisello 1-4

UNDER 12: 1ª giornata, MFA-Milan 1-7 (Kostyuk x3, Lam, Colombelli, Iurascu, Casciaro)

UNDER 11: 1ª giornata, Franco Scarioni-Milan 2-3 (Gambarotto x3, Mazreku)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Real Basiglio-Milan 2-20 (7x Schense, 5x Nembri, 4x Marrone, 2x Colombo, Gualdi, Molinini, Pascale)

UNDER 10: 1ª giornata, Acc. Inter-Milan 3-3 (Sartori x2, Campus)

UNDER 10 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Iris 1914 4-4 (Delmiglio 2x, Guardiani e autorete)

UNDER 9: 1ª giornata, Alcione-Milan 4-6 (Licaj x2, Morganella x2, Canito, Kacaj)