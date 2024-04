Verso la finale di Youth League: come arrivano Olympiacos e Milan alla sfida di stasera

Oggi non è solo il giorno del derby di Milano, ma anche della finale di Youth League: la Primavera del Milan affronterà l'Olympiacos alle 18 al Colovray Sports Centre di Nyon. Sia la Grecia che l'Italia non hanno mai avuto una squadra in finale di questa competizione.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS

I greci hanno battuto in semifinale il Nantes ai rigori: si tratta della terza vittoria stagionale per l'Olympiacos ai rigori. L'allenatore Sotiris Sylaidopoulos torna in panchina, dopo aver scontato una squalifica in semifinale. L'Olympiacos ha già eliminato due squadre italiane in questa Youth League, cioè il Lecce e l'Inter.

COME ARRIVA IL MILAN

Il Milan, sconfitto in semifinale contro l'Hajduk Spalato nella scorsa stagione, è riuscito a far meglio quest'anno, dopo aver vinto il girone che comprendeva anche Borussia Dortmund, Newcastle United e Paris Saint-Germain e prima di mostrare la propria abilità ai rigore nella fase a eliminazione diretta contro Braga, Real Madrid e, venerdì, Porto. Il Milan ha avuto bisogno di un pareggio in extremis per andare ai rigori e il capitano Kevin Zeroli ha poi trasformato il tiro decisivo dal dischetto, proprio come nei due turni precedenti.

LE DICHIARAZIONI DEI ROSSONERI

Queste le dichiarazioni di Ignazio Abate, tecnico della Primavera milanista: "Sarà una finale difficile per noi, ma anche per l'Olympiacos. Abbiamo raggiunto un traguardo storico e tra qualche anno la gente si ricorderà di questo gruppo. Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi".

Kevin Zeroli, capitano rossonero, ha dichiarato: "L'Olympiacos è una squadra straordinaria, ma la affronteremo con calma e con determinazione. Sono sicuro che faremo una grande partita e faremo del nostro meglio per vincere. Penso che sarebbe un altro piccolo grande sogno che si realizza. Sono nato e cresciuto con questi colori, il Milan è abituato a vincere in Europa contro squadre europee".

Il portiere rossonero Noah Raveyre ha invece spiegato: "Saranno 90 minuti di partita molto dura contro una squadra forte che ha vinto ai calci di rigore contro il Nantes, quindi sarà una partita molto dura e dovremo essere presenti, insieme e uniti come contro il Porto. Per dirla semplicemente, daremo tutto quello che abbiamo, lotteremo più forte che possiamo per batterli e vincere il trofeo".

LE FINALI PRECEDENTI:

2023: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5-0

2022: Benfica - Salisburgo 6-0

2021: nessuna competizione

2020: Real Madrid - Benfica 3-2

2019: Porto - Chelsea 3-1

2018: Barcellona - Chelsea 3-0

2017: Salisburgo - Benfica 2-1

2016: Chelsea - Paris Saint-Germain 2-1

2015: Chelsea - Shakhtar Donetsk 3-2

2014: Barcellona - Benfica 3-0