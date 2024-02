Youth League, agli ottavi sarà Milan-Braga. Sorteggiati anche gli abbinamenti di quarti e semifinali

Oggi sono stati sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale della UEFA Youth League 2023/24: la Primavera del Milan affronterà i portoghese del Braga che allo spareggio hanno battuto 2-0 il Partizan. La partita (gara secca) si giocherà il 27 o il 28 febbraio al Puma House of Football di Milano.

Questo il programma completo degli ottavi:

AZ Alkmaar-Porto

Milan-Braga

Real Madrid-Lipsia

Žilina-Copenhagen

Salisburgo-Nantes

Olympiacos-Lens

Bayern Monaco-Feyenoord

Mainz-Manchester City

Sono stati sorteggiati poi anche gli abbinamenti per i quarti che sono in programma il 12 e 13 marzo (gara unica anche in questa occasione): il Milan, se dovesse passare il turno, se la vedrebbe contro una tra Real Madrid e Lipsia (si giocherebbe a Milano).

Questi tutti gli abbinamenti dei quarti:

QUARTO 1: Mainz-Manchester City vs AZ Alkmaar-Porto

QUARTO 2: Salisburgo-Nantes vs Žilina-Copenhagen

QUARTO 3: Bayern Monaco-Feyenoord vs Olympiacos-Lens

QUARTO 4: Milan-Braga vs Real Madrid-Lipsia

Infine sono stati sorteggiati anche gli abbinamenti delle semifinali che si giocheranno il 19 aprile in campo neutro (la finale è in programma il 22 aprile): i rossoneri di Ignazio Abate sono stati sorteggiati dalla parte di tabellone del quarto tra Mainz-Manchester City e AZ Alkmaar-Porto.

Questi gli abbinamenti delle semifinali:

QUARTO 3 VS QUARTO 2

QUARTO 1 VS QUARTO 4