Youth League, alle 13 tocca alla Primavera di Guidi: vietato sbagliare

Non solo l'impegno di Champions League per la prima squadra rossonera, oggi a Bratislava sarà impegnato anche il Milan Primavera di mister Federico Guidi in Youth League: i giovani diavoli non solo devono riscattare il brutto ko contro il Lecce nel weekend ma devono anche vincere in campo europeo per darsi una chance di passaggio al prossimo turno della competizione. Avversari i pari età dello Slovan alle ore 13. Sarà disponibile, come sempre, il live testuale su MilanNews.it.

LA CLASSIFICA

Inter 12

RB Salisburgo 10

Sporting 10

Stoccarda 9

Barcellona 9

Atalanta 9

Shakhtar Donetsk 9

Girona 8

Benfica 8

Borussia Dortmund 7

Juventus 7

Sturm Graz 7

Liverpool 7

Bayer Leverkusen 7

Bayern Monaco 7

Aston Villa 6

Manchester City 6

Lilla 6

Celtic 6

Real Madrid 6

Atletico Madrid 5

Monaco 5

PSG 4

Dinamo Zagabria 4

Young Boys 3

Club Brugge 3

RB Lipsia 3

Arsenal 3

PSV 2

Milan 2

Brest 2

Slovan Bratislava 2

Bologna 1

Feyenoord 1

Stella Rossa 1

Sparta Praga 1