Youth League, domani alle 14.30 Milan-Liverpool al Vismara

Domani pomeriggio, con il calcio d'inizio in programma alle 14.30, la Primavera del Milan scenderà in campo contro il Liverpool nell'ultimo match valido per il girone B di Youth League. I rossoneri hanno un punto in classifica e ormai non possono più lottare per un posto agli ottavi della competizione, mentre i Reds sono primi a 10 punti insieme al Porto. La sfida si giocherà al Centro sportivo Vismara di Milano.