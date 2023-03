MilanNews.it

Grandissimo appuntamento per la primavera di Ignazio Abate che oggi alle 16 si giocherà i quarti di finale di Youth League con la possibilità di accedere alle final four della competizione a Nyon. Di fronte ci sarà l'Atletico Madrid allenato dall'ex rossonero Fernando Torres. La gara sarà visibile su Sky e potrà essere seguita in live testuale su MilanNews.it.