Youth League, in vendita i biglietti per Milan-Stella Rossa di domani

vedi letture

Sono in vendita i biglietti per Milan-Stella Rossa di UEFA Youth League che si giocherà domani alle 14 allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Per i rossoneri di mister Guidi, c'è un solo risultato a disposizione per sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale, cioè la vittoria. Attualmente la Primavera milanista è 25^ in classifica con 5 punti, dunque fuori dalle squadra qualificate ai sedicesimi.

Il nuovo format della Youth League prevede che i primi 22 club dopo le sei giornate della fase campionato accederanno ai sedicesimi di finale: le formazioni classificate dal 1° al 6° posto giocheranno contro i club classificati dal 17° al 22° posto, mentre quelli classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si qualificheranno tramite il percorso dei campioni nazionali.