Youth League, sold out al Puma House of Football per Milan-Atletico Madrid

Questo pomeriggio alle 16 la primavera di Ignazio Abate sfida l'Atletico Madrid nei quarti di finale di Youth League e va alla caccia di uno storico posto nella final four della competizione. Come riporta la pagina del settore giovanile del Milan, il Puma House of Football che ospiterà la partita è completamente sold out, con ben 705 spettatori presenti al Vismara questo pomeriggio.