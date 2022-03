A.Bigon sul Milan: "Si vede la mano di Pioli, è proprio bravo"

MilanNews.it

Alberto Bigon, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulle squadre di Pioli e Spalletti in vista del match di domenica: "Che effetto mi fa vederle ancora davanti insieme? Un misto di sentimenti, emozioni, vicissitudini per chi ha vinto uno scudetto con entrambe. Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, bisognerebbe parlare di un Napoli con o senza Osimhen. La differenza la fa lui, fa giocare bene gli altri, li esalta con i suoi movimenti. Di là, Ibrahimovic al 100% è l’Osimhen del Milan. Ma devo dire che Pioli è proprio bravo: la sua squadra gioca bene anche dovendo cambiare tanti giocatori. Ecco, ripensando a quella frase di Juliano ('Bigon nulla mette e nulla toglie'), lui qualcosa mette".