A. Bocci: "Il Milan non è crisi. Rebic trequartista? Meglio da esterno"

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a SkySport24 e sul momento del Milan ha spiegato: "Il Covid ha creato diversi problemi al Milan. Ora i rossoneri hanno una rosa per lottare senza problemi su due competizioni, anche se ovviamente non fa mai piacere essere eliminati da una competizione. Per me il Milan non è in crisi: è vero che ha perso male contro l'Atalanta, ma la sconfitta nel derby è stata condizionata dall'espulsione di Ibra. Il Milan ore deve rimettersi in carreggiata. L'obiettivo principale è sempre conquistare un posto in Champions. Poi ovviamente, come ha detto Maldini, se c'è la possibilità di sognare è giusto farlo, ma il Milan non è stato costruito per lo scudetto. Rebic trequartista contro il Bologna? Lo vedo meglio da ataccante esterno".