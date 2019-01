A. Marques a MN: "Paquetá non rovina i paletti del FFP, costa solo 5 milioni questa stagione"

Andersinho Marques, giornalista e commentatore tv, ha rilasciato una lunga intervista a MilanNews.it. Parlando del prezzo di trasferimento di Lucas Paquetá, ecco le sue parole: "È vero, sono tanti soldi, ma nel mercato di oggi, quelli che potrebbero diventare top player o lo sono già, non costano meno di 30 milioni. Soprattutto in Brasile, dove i prezzi si sono alzati. C’è da dire che Leonardo è stato bravissimo con la questione dei pagamenti: paga 5 adesso, 5 tra un anno, 10 tra un anno ancora ecc. Il Milan, insomma, non ha speso subito 35 milioni, quindi non rovina la questione Fair Play Finanziario. È stato tutto programmato. Il ragazzo, tra l’altro, ha rinunciato a tante cose, come i bonus, ad esempio. La mano di un brasiliano come Leonardo è stata fondamentale: Paquetà lo conosce fin da bambino, era un suo fan".