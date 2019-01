Abatantuono e la sua passione per il Milan: "L’era di Berlusconi è stata un qualcosa che ogni tifoso sogna di vivere"

Diego Abatantuono è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 e sulla sua passione per il Milan ha dichiarato: "L’era di Berlusconi è stata un qualcosa che ogni tifoso sogna di vivere. Ho sempre scisso il Berlusconi presidente dal Berlusconi impegnato in altri campi. Era troppo comodo avere Berlusconi presidente in quegli anni. Abbiamo passato anni meravigliosi. Siamo in costante conflitto con i nostri cugini interisti, gli juventini non erano neanche da prendere in considerazione visto che la Coppa dei Campioni è il loro obiettivo unico e noi la vincevamo sempre. Avevamo una squadra straordinaria, che ha fatto la storia del calcio. Impossibile scegliere un solo giocatore di quell’era. Il mio preferito è sempre stato Rivera, pallone d’oro, giocatore strepitoso. Una volta aprii il portafogli di mio nonno e ci trovai una foto di Rivera e una di Padre Pio. Gli chiesi chi fossero e lui mi rispose che uno faceva i miracoli e l’altro era un noto frate pugliese. Rivera l’ho conosciuto, veniva al Derby, era amico di mia mamma, per un periodo abbiamo abitato nello stesso palazzo. In ascensore facevo finta di non conoscerlo, ma l’ho sempre amato”.