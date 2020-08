Abbiati: "Dida darà un grande apporto ai portieri. Nelson non è un presuntuoso"

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex portiere rossonero Christian Abbiati ha parlato dell'approdo di Dida come preparatore dei portieri. Queste le sue parole: "Sono contento per l'approdo di Dida. E' un ragazzo bravo e serio e accanto avrà Emiliano Betti che è molto preparato e gli darà una grande mano. Nelson sa che deve imparare, non è un presuntuoso. Se mi sarei visto al suo posto? Ad allenare i bambini sì, in prima squadra no"