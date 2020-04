A.Bocci: "Ibra non ha preso bene il licenziamento di Boban. Milik? E' il profilo ideale, ma..."

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a Radio Sportiva del futuro di Ibrahimovic: "Ci sono pochissime chance affinché decida di restare in rossonero. Non ha preso bene il licenziamento di Boban, non si aspettava questo sviluppo in negativo del Milan e poi ci sono anche le incertezze legate al virus. La sua parabola è simile a quella di Beckham, solo che lui finisce la carriera in quarantena a Stoccolma. Milik? E' il profilo ideale ma il Napoli vorrebbe 40 milioni. E' una cifra iperbolica, soprattutto adesso che ci aspetta una crisi economica mondiale".