Accardi sul Milan: "Quando prendi un allenatore come Giampaolo devi dargli tempo"

“Il Milan sta ricostruendo e quindi ha bisogno di tempo. Non ci dimentichiamo cosa ha fatto la Juventus dopo che è retrocessa e quanto ha vinto dopo”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Beppe Accardi sui rossoneri. “Quando prendi un allenatore come Giampaolo - continua Accardi - devi dargli tempo. I progetti non li sviluppi in due giorni. Questo Milan nasce come progetto e quindi come tale ha bisogno di tempo”.