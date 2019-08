Ad Cesena: "Onorati che il Milan abbia scelto noi per il suo ultimo collaudo prima dell’inizio del campionato"

Gianluca Padovani, ad del Cesena, ha commentato così l'amichevole del prossimo 17 agosto contro il Milan al sito ufficiale bianconero: "Siamo onorati che il Milan abbia scelto il Cesena e il nostro stadio per il suo ultimo collaudo prima dell’inizio del campionato. Abbiamo lavorato a lungo insieme a Media Sport Event per portare a Cesena questo spettacolare evento e siamo orgogliosi di esserci riusciti. Dopo il match con la Spal l’Orogel Stadium ospiterà uno dei club più gloriosi al mondo e siamo felici di poter dare ai nostri tifosi l’opportunità unica di ammirare la propria squadra al cospetto di tanti campioni, in un match che sarà di grande stimolo anche per i nostri calciatori".