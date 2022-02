Adani: "Il Milan torna pienamente in corsa per lo Scudetto"

Lele Adani, commentatore sportivo, si è così espresso a 90esimo minuto sulla Rai sul derby: “Il Milan ha vinto una partita con orgoglio, con rabbia, ci ha insegnato per l’ennesima volta che non muore mai. Ha sofferto ma poi l’ha saputa ribaltare. Adesso tornano pienamente in corsa per lo Scudetto. L’Inter ha fatto la sua partita, ha dominato per un’ora. Giroud-Sanchez? Il colpo sul pallone è leggermente prima del colpo sull'uomo”.