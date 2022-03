Adani: "La leadership di Ibra torna nella serata in cui il Milan ne ha più bisogno..."

MilanNews.it

"E' una partita che vale tanto. Non dico tutto, ma moltissimo. Queste squadre hanno iniziato con undici vittorie e un pareggio, poi è uscita l'Inter, a un certo punto c'è stata anche l'Atalanta e vedremo se ora tornerà la Juve. Ma la risposta di Napoli e Milan nel corso della stagione è sempre stata da grandi squadre". Parole e pensieri di Lele Adani, presente negli studi di '90° minuto'. "Ibra c'è e il Milan ne ha bisogno - ha detto -. Non solo in campo: la sua leadership torna nel momento in cui il Milan ne ha più bisogno. Anche solo per pochi minuti, anche nello spogliatoio. Il Milan dovrà essere pronto perché il Napoli sicuramente è pronto"