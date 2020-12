Adani: "Non c'è un'altra squadra in Italia che merita il primo posto come il Milan. Non mollano mai"

Intervenuto sul canale 'Twitch' di Bobo Vieri, Lele Adani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha grande meriti. Gioca con Ibrahimovic e vince, gioca senza Ibrahimovic cambiando modulo e vince. L'altra sera ho guardato l'ultimo quarto d'ora della partita con la Lazio e ho visto una squadra che voleva vincere la partita a tutti i costi. Prima del gol di testa di Theo ha creato altre occasioni importanti. Hanno attaccato come assasini e volevano mantenere il primo posto. Non c'è un'altra squadra in Italia che merita questa posizione come la merita il Milan"