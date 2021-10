Agostini: "A livello internazionale se non sei al top paghi dazio. Sarà fondamentale battere il Porto a Milano"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Agostini ha parlato della sfida tra Porto e Milan. Queste le sue parole: "A livello internazionale se non sei al top paghi dazio. In campionato magari riesci a sopperire alle assenze ma in Champions il discorso cambia. E anche contro il Porto, squadra abbordabile, fai fatica. E ora con tre gare e zero punti è dura. Sarà fondamentale battere il Porto a Milano".