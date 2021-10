Agostini: "Il Milan non può attaccarsi alle situazioni controverse accadute in partita"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Agostini ha parlato della sfida tra Porto e Milan. Queste le sue parole: "La Champions ci ha insegnato che se non ci metti qualcosa in più è molto difficile. Se certe lacune emerse ne primo tempo col Verona te le porti dietro anche in Champions, in questa competizione trovi squadre con un'altra struttura. E' vero che durante la partita ci sono state situazioni controverse ma non ci si può attaccare a queste cose".