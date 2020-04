Agresti: "Se un attaccante da Milan è Inzaghi allora Milik non è il profilo giusto. Per questa squadra però è un centravanti importante"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha parlato di Milik. Queste le sue parole: "Milik è un centravanti molto forte che per ora non ha dato tutto quello che poteva dare. E' da #Milan? Se da Milan vuol dire Shevchenko o Inzaghi allora no, ma per questo Milan, Milik sarebbe un centravanti molto importante"