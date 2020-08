Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti ha parlato di tanti temi tra cui il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan. Il difensore brasiliano, protagonista in Champions League con il Psg, è in scadenza di contratto con i francesi. Queste le sue parole: "Thiago Silva e un ritorno al Milan? Non credo, è molto difficile."