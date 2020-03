Agresti: "Valuterei i playoff solo se il campionato non si potesse portare a termine"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha parlato della possibilità di proseguire il campionato. Queste le sue parole: "Per la stagione tutto dipende dal tempo che rimane. L'auspicio è di portarla a termine, ma occorre un intervento forte dal punto di vista normativo anche per i contratti in essere. Tra le varie soluzioni non sono favorevole ai play off, la nostra tradizione dice che lo scudetto lo vince la squadra che ha fatto più punti. Valuterei i play off solo se il campionato non potesse essere portato a termine".