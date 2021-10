Albertini: "Gli ottavi sono ancora alla portata. Ill Milan meritava di vincere con l'Atletico"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio alebrtini ha parlato di Milan-Atletico. Queste le sue parole: “Martedì ero a San Siro, la musica della Champions è stata da pelle d’oca e ha risvegliato in tutto il popolo milanista grandissime emozioni. Gli ottavi sono ancora alla portata. E’ stata una partita terminata con un grande dispiacere perché il Milan meritava di vincere. E poi ai tifosi rossoneri ha fatto dimenticare le tribolazioni della pandemia. Ho visto una squadra generosa e all’altezza. Dopo la partita ho sentito il presidente dell’Atletico, Cerezo, mi ha detto che sa cosa si prova in queste situazioni: loro hanno perso una finale di Champions in condizioni simili”