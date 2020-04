Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato di come venivano vissuti i derby. Queste le sue parole: "E' una partita diversa da tutte le altre, non è vero che ci sono solo i tre punti. Chi sente su di sè il senso di appartenenza, lo vive in maniera diversa con i propri valori e con l'amore per la propria squadra"