Albertini: "Il Milan mi ha sorpreso. Il secondo posto è meritato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Demetrio Albertini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Mi sorprende in positivo questa stagione del Milan. La squadra l'anno scorso si stava ricostruendo quindi non si pensava di poter essere secondi a questo punto ma lo è meritatamente. Ha gestito tanti momenti difficili, non ha mollato e ha coltivato prerogative importanti per il futuro"