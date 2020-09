Albertini: "In Europa mi aspetto un Milan consapevole di non poter sbagliare"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato dell’impegno del Milan contro lo Shamrock Rovers: "Mi aspetto una squadra che affronti la partita con la responsabilità di non poter sbagliare. Dovrà essere un allenamento per quello che il Milan vuole diventare domani, ovvero un gruppo che lotterà per tornare in Champions. Il Milan ci manca da troppo tempo, ma adesso vedo sinergia tra società e squadra ed è un buon inizio: anche i tifosi devono sapere che si sta costruendo. Poi ci sarà da competere, e con Juve e Inter virtualmente tra le prime quattro la corsa si ridurrà a cinque club per due posti".